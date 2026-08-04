Продолжается регистрация на гранд-финал конкурса уличной культуры и спорта «КАРДО»

Президентская платформа «Россия — страна возможностей» реализует проект «Международная конкурс-премия уличной культуры и спорта «КАРДО» — единственную в мире международную конкурс-премию, направленную на поддержку и развитие уличной культуры и спорта.

В 2026 году он включает в себя онлайн-отбор и очные отборочные этапы в России и за рубежом по 13 направлениям: ВМХ, роллерблейдинг, кикскутеринг, скейтбординг, трикинг, воркаут, фриран, паркур, диджеинг, граффити, рэп, хип-хоп, брейкинг.

Итоги проекта будут подведены на международном гранд-финале, который пройдет с 16 по 20 сентября 2026 года в г. Владивостоке. Это масштабное событие в сфере уличной культуры и спорта, включающее показательные выступления профессиональных спортсменов, международные соревнования и уникальное шоу с участием артистов.

Регистрация на гранд-финал доступна на официальном сайте проекта до 20 сентября 2026 года. Среди участников, зарегистрировавшихся в период с 29 июля по 16 августа, будет проведен розыгрыш поездки в г. Владивосток для посещения гранд-финала. Также до 17 августа 2026 года продолжается прием заявок на грантовый конкурс в рамках проекта.