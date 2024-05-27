Проект из Подмосковья победил на конкурсе «Россия — футбольная страна»

Подмосковный проект «Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью» был признан одним из победителей конкурса РФС «Россия — футбольная страна». Об этом говорится в сообщении Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Клуб был основан в 2018 году. Он объединяет болельщиков ЦСКА, которые имеют инвалидность. В среднем сектор клуба на ВЭБ Арене в прошлом сезоне посетили восемьдесят два человека.

За все время своего существования клуб организовал поездку в столицу для двадцати болельщиков со всей страны. В прошлом году тридцать три участника клуба посетили выездные матчи. Также для участников проводятся тренировки и экскурсии.

По итогам прошлого года клуб вошел в десятку лучших мировых инклюзивных проектов в рамках футбольного саммита в Севилье. В ходе народного голосования, которое проводилось в рамках конкурса РФС, проект набрал 39% голосов.