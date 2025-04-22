Проект из Подмосковья прошел в полуфинал конкурса «Ты в игре»

Проект ОФСОО «Федерации килы России» под названием «Кила — национальный спорт России» прошел в полуфинал Всероссийского конкурса проектов в сфере любительского спорта «Ты в игре», которые реализуют Минспорта РФ и АНО «Национальные приоритеты».

В целом на конкурс поступило более 5 тыс. заявок. Подмосковный проект был подан в категории «Масштаб». Ознакомиться с ним можно на этой странице.

«Федерация килы России» с 2015 года занимается развитием килы — командной контактной игры с мячом, созданной на основе одноименной старинной русской игры, письменное описание которой появляется еще в 1862 году.

Целями федерации являются развитие, распространение и популяризация килы, повышение роли килы во всестороннем и гармоничном развитии личности, укрепление здоровья граждан и пропаганда здорового образа жизни, сплочение общества за с чет сохранения и развития национальной культуры, традиционных ценностей и отечественных физкультурно-спортивных традиций.