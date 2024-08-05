Программа «Парк! Спорт! Вперед!» пройдет в парках Подмосковья. Тематические мероприятия будут организованы примерно в 70 парках, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Посетителей ждут спортивные состязания, эстафеты, выступления профессиональных спортсменов, открытые тренировки и мастер-классы.

К примеру, в Подольске в парке имени В. Талалихина пройдет костюмированный забег на пять километров, в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха — семейная эстафета и гонка на лыжероллерах, в городском парке Солнечногорска — соревнования по плаванию на открытой воде «Иверская Миля».

В парке Мира в Мытищах состоится турнир «Автогонка» от автошколы имени Давыдова, а в парке на улице 7 Ноября в Лосино-Петровском проведет лекцию регбист, участник Чемпионата Европы Михаил Бабаев.

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