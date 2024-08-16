Программу по созданию центральных модельных библиотек активно реализуют в Подмосковье

Начиная с 2020 года в рамках национального проекта «Культура» в Подмосковье открылись семнадцать модельных библиотек в тринадцати городских округах. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

Ожидается, что восемнадцатая — Центральная библиотека им. И. Ф. Горбунова в г. Ивантеевке городского округа Пушкинский откроется уже в начале учебного года. При этом на победу в конкурсе Министерства культуры РФ на создание модельных библиотек в следующем, 2025 году, претендуют сразу девять подмосковных библиотек. Шесть заявок подали центральные библиотеки, две — городские филиалы и одну — сельская библиотека.

Подчеркнем, что в Подмосковье также есть и своя региональная программа по созданию центральных модельных библиотек в каждом городском округе, которая действует с 2024 года. Первые обновленные по этой программе библиотеки откроются уже в этом году в Долгопрудном, Рузе, Лыткарине и Пущине. Финансирование программы обеспечивается за счет регионального и муниципальных бюджетов.