Производитель энергетиков требует свыше миллиона рублей с компании, принадлежащей блогеру Литвину

Завод, который участвует в судебных тяжбах с блогершей Настей Ивлеевой, требует свыше миллиона рублей с компании и блогера Михаила Литвина, для которого предприятие также производило энергетики. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что ООО «Сила воина – Евразия», расположенное в Смоленске, разливало Lit Energy до конца прошлого года, после чего сотрудничество прекратили, тем не менее, по мнению руководства, компания скандальной звезды не доплатила за одну партию.

Добавляется, что сейчас завод пытается через суд взыскать с ООО «Лит Энерджи» более миллиона рублей.

Уточняется, что за прошедший год блогер заработал на своей газировке около 130 млн рублей чистой прибыли.

Ранее на эту компанию подавала в суд и Настя Ивлеева, которую не устроил массовый брак, прежде всего протекающие банки, внутри которых обнаруживались грязь и плесень. Блогерша требует взыскать с производителя 4,6 млн рублей.