Прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении писателя Акунина

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении писателя Бориса Чхартшвили*, более известного как Борис Акунин*, который ранее был признан иностранным агентом. Информация об этом опубликована в телеграм-канале столичного надзорного ведомства.

Уточняется, что Акунин уже дважды за последний год был привлечен к административной ответственности за нарушения, связанные с порядком деятельности иноагента. Более того, он продолжал распространять свои материалы в мессенджерах без указания на свой статус в период с 11 января по 12 марта 2025 года, что, по информации прокуратуры, является нарушением законодательства, касающегося деятельности лиц с таким статусом.

Дело отправлено в следственные органы, которые теперь должны рассмотреть возможность начала уголовного преследования в соответствии со ст. 330.1 УК РФ. Результаты этого процесса находятся под контролем прокуратуры Москвы. Также стало известно, что МВД России объявило Акунина в розыск.

Ранее сообщалось, что суд в Смоленске запретил телеграм-канал писателя Михаила Зыгаря*.

* Министерством юстиции РФ признаны иностранными агентами.