Прокуратура Мадрида требует посадить в тюрьму главного тренера «Реала» Анчелотти на 4 года и 9 месяцев

Итальянского специалиста обвиняют в неуплате налогов. Речь идет о периоде первого пришествия Анчелотти в «Реал» в 2013-2015 годах. Следствие выяснило, что тогда тренер платил налоги только с официальной зарплаты, а дополнительные выплаты получал по сложным схемам, которые позволяли уходить от налогов.

По данным следствия, Анчелотти недоплатил в испанскую казну более миллиона евро.

В свой первый приход в «Реал» Анчелотти выиграл с клубом Лигу чемпионов и Кубок Испании. В 2021 году итальянец вернулся в Королевский клуб, поработав до этого в «Баварии», «Наполи» и «Эвертоне». Второе пришествие в «Реал» ознаменовалось еще одной победой в Лиге чемпионов, выигрышем чемпионата и Кубка Испании.

Анчелотти является единственным в мире специалистом, побеждавшим в пяти сильнейших европейских чемпионатах.