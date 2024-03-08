Прошлогодние победитель и финалист Кубка Гагарина выбыли из турнира уже в первом раунде

Сегодня в Континентальной хоккейной лиге определились первые четвертьфиналисты Кубка Гагарина.

Уже в первом раунде плей-офф завершили борьбу действующий обладатель трофея ЦСКА и прошлогодний финалист казанский «Ак Барс».

Армейцы проиграли в гостях ярославскому «Локомотиву» (3:6) и уступили в серии 1-4. Столько де матчей понадобилось «Автомобилисту» из Екатеринбурга, чтобы отправить на каникулы «Ак Барс». Сегодня уральцы в гостях обыграли соперника со счетом 2:1.

Еще одним участником четвертьфинала стал столичный «Спартак», разгромивший в Москве череповецкую «Северсталь» (5:1).

Самой упорной неожиданно получается серия между победителем Восточной конференции магнитогорским «Металлургом» и занявшим восьмое место хабаровским «Амуром». Там пока равенство по победам — 2-2.