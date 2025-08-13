«Просто Себастьян Коу не любит русских»: легкоатлетка Кнороз назвала главную причину отстранения россиян

Российская прыгунья с шестом Полина Кнороз в интервью «Чемпионату» высказалась о причинах недопуска российских легкоатлетов к международным соревнованиям.

Она считает, что эта ситуация будет продолжаться, пока международную федерацию (World Athletics) возглавляет британец Себастьян Коу.

«Он просто не любит россиян — и только! И ищет поводы со всех сторон, чтобы нас не допускать. Допинг — один из таких», — сказала Кнороз.

Членство России в World Athletics было приостановлено в 2015 году из-за допинговых скандалов. После этого восстановление Всероссийской федерации легкой атлетики неоднократно откладывалось под надуманными предлогами.

10 августа Полина Кнороз с огромным преимуществом выиграла чемпионат России в прыжках с шестом. Она показала результат 4,86 метра — это второй результат сезона в мире и личный рекорд спортсменки.