Просветительский проект «Дни Достоевского в Оптиной пустыни» стартует в России

Россиян приглашают стать участниками духовно-просветительского проекта «Дни Достоевского в Оптиной пустыни», фестиваль в рамках которого пройдет в селе Губино Калужской области.

Мероприятия начнутся 12 июля и продлятся до 14 июля по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Фестиваль организован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Принять участие в проекте может любой желающий, предварительно пройдя регистрацию на сайте. Участие в нем бесплатное. Кроме того, уточнили организаторы, граждане могут расположиться на территории, где пройдут основные мероприятия в Губино, со своими палатками. Заезд осуществляется с 10:00 до 22:00 по московскому времени.

В торжественной части фестиваля примут участие председатель Государственной думы РФ Анна Кузнецова, заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам Александр Журавский, губернатор Калужской области Владислав Шапша, Президент Фонда Достоевского Игорь Волгин, а также праправнук писателя Федора Достоевского Алексей.

Музыкальное сопровождение фестиваля включает выступление известных российских артистов. Так, на сцене прозвучат песни Дмитрия Певцова, Родиона Газманова, Татьяны Куртуковой, Валерии Ланской. Также перед участниками выступит хореографический ансамбль «Березка».

Для участников проекта предусмотрены различные мероприятия. Так, в рамках фестиваля пройдет дискуссия на актуальную в нынешнее время тему — сохранение традиционных ценностей. Также будут организованы встречи, посвященные обсуждению культуры и искусства.

«Задача духовно-просветительского проекта — помочь обществу, особенно молодежи, противостоять новым вызовам нашего времени и заложить прочную основу духовности и нравственности», — рассказали организаторы.

В рамках проекта также предусмотрено проведение различных тематических кинопоказов и театральных постановок. Отдельно на фестивале предусмотрен литературный блок «Звезды читают Достоевского».

В 2024-м году на фестивале «Дни Достоевского в Оптиной пустыни» появится новое направление — международный студенческий. Его участниками станут представители молодежи из 12 стран, включая Россию, Беларусь, Китай, Сербию, Грецию, Туркмению, Таджикистан, Молдову, Узбекистан, Перу, Коста-Рику и Республику Гвинею.

Организаторы также напомнили, что духовно-просветительский проект проходит в России с 2022-го года.