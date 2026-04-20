«Они свободны и ничего не боятся»: Ирина Муравьева высказалась о современном поколении артистов

Народная артистка РСФСР Ирина Муравьева, которую миллионы зрителей помнят по ролям в фильмах «Карнавал» и «Москва слезам не верит», поделилась мыслями о современных актерах, а также о том, как изменилось отношение к профессии за последние десятилетия, сообщает Super.ru.

По словам 76-летней актрисы, сегодня главные роли в кино и в театре все чаще доверяют молодым, смелым артистам, которые, в отличие от прежних поколений, совершенно свободны в своем самовыражении и практически ничего не боятся.

Муравьева, которая сама начинала свой творческий путь в театре имени Моссовета, а затем много лет служила в Малом театре, с уважением относится к этому качеству молодых коллег. Она считает, что отсутствие страха и зажимов позволяет им создавать яркие, живые образы, которые находят отклик у современного зрителя.

«На сцене надо быть бесстыдным, как говорил Фоменко [Петр Фоменко, режиссер театра и кино, педагог, создатель и художественный руководитель Московского театра "Мастерская Петра Фоменко"], вот эта мне очень нравится фраза», — отметила актриса.

Говоря о своих учителях, Муравьева с большой теплотой вспоминает тех, кто вкладывал в нее знания и опыт. В молодости она воспринимала своих педагогов почти как родителей, и до сих пор не забывает их наставлений.

При этом советская актриса отказалась сравнивать своих наставников с современными преподавателями актерского мастерства, объяснив это тем, что у нее просто нет преподавательского опыта и она не берется судить о том, как сегодня воспитывают молодые таланты. По ее мнению, сравнивать разные эпохи и разные педагогические школы было бы некорректно, поэтому она предпочитает говорить лишь о том, что знает и чувствует сама.

