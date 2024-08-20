Адвокат Тарнопольская допустила, что суд встанет на сторону Блиновской

Адвокат Светлана Тарнопольская в беседе с «Газетой.ру» рассказала, что блогера Елену Блиновскую могут признать банкротом. Юрист считает, что такой сценарий более вероятен, чем отказ суда от признания нового статуса «марафонщицы».

По мнению адвоката, суд способен провести процедуру продажи имущества Блиновской ради погашения долгов. Он также может признать блогра банкротом, как этого и пытаются добиться правозащитники.

«Свою» кандидатуру финансового управляющего должнику суд, конечно, назначить в таком банкротстве не даст», — отметила Тарнопольская.

Сложнее всего будет продать имущество Блиновской, на которое наложен арест в рамках уголовного дела. Однако и в этом случае ФНС может пойти на встречу, снять ограничение и позволить продать хотя бы недвижимость.

Напомним, что 19 августа суд решил отложить рассмотрение заявления Блиновской о банкротстве. Ситуацию рассмотрят в ноябре. Представитель блогера заявил, что подзащитная готова к продаже квартиры на сумму порядка 90 млн рублей, лишь бы погасить долги перед налоговой. Однако пока история встала на месте: под арестом не только имущество королевы марафонов, но и она сама. Причем до 2 февраля 2025 года. Ее дети в это время остаются у бабушки, а муж — на СВО.

Ранее сообщалось, что Савеловский суд Москвы приступит к рассмотрению дела Блиновской 30 августа.