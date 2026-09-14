Против иноагента Noize MC возбудили уголовное дело

Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело против рэпера Ивана Алексеева*, более известного под псевдонимом Noize MC*, сообщил ТАСС. Музыканта обвиняют в публичном оправдании террористической идеологии.

По данным следствия, Алексеев, находясь за пределами России, сделал публичное заявление на концерте. На нем он оправдал террористическую идеологию и выразил положительное отношение к запрещенной террористической организации.

У Noize MC уже были проблемы с законом. В прошлом году суд взыскал с него ₽50 тысяч за провокационную публикацию в социальных сетях. Административный протокол касался дискредитации российской армии.

Алексеев покинул Россию в 2022 году, выразив негативное отношение к проведению спецоперации на Украине. Рэпер регулярно критично высказывался о властях и публично поддерживал киевский режим.

Ранее сообщалось, что суд заочно арестовал уехавшего из России комика Александра Долгополова*.

*Министерством юстиции РФ признаны иностранными агентами.