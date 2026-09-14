Финальная игра летнего сезона проекта «Выходи во двор» прошла в Подмосковье
«Легенды футбола» сыграли с жителями Лобни
Фото: [Министерство физической культуры и спорта Московской области]
Финальная игра летнего сезона проекта «Выходи во двор» прошла в Подмосковье. Футбольный матч провели на стадионе «Москвич» в Лобне, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
За последней игрой сезона наблюдали более 1 тыс. зрителей. На поле традиционно вышли «Легенды футбола», в том числе Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Филимонов, Александр Ширко.
«В Лобне мы уже третий раз, уверен, что предыдущие встречи принесли вам много положительных эмоций. Я как капитан, как играющий тренер, также обещаю, что мы сегодня сделаем все возможное, чтобы у вас остались самые приятные впечатления от этого прекрасного футбольного праздника», — приветствовал участников и болельщиков Аленичев.
Перед матчем прошел мастер-класс для юных спортсменов. Также работали футбольные аттракционы. Кроме того, команда профессионалов встретилась с семьями участников СВО.
Игра завершилась со счетом 6:6. За всю историю проекта «Выходи во двор» эта ничья стала восьмой.
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