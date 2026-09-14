В Лобне открыли после благоустройства сквер в микрорайоне Депо

Благоустройство сквера в микрорайоне Депо завершилось в Лобне

Официально

Фото: [Администрация г.о. Лобня]

В Лобне после благоустройства торжественно открыли сквер в микрорайоне Депо. Площадь территории составляет 2 га, сообщает Министерство благоустройства Московской области.

В сквере установили символы округа — скульптуры чайки, матери и дочери. Также обустроили игровую площадку «паровоз», пешеходные дорожки, места для отдыха, спортивную площадку.

Обустроили перголу с качелями, высадили деревья и кустарники, установили скамейки и урны, оборудовали освещение и видеонаблюдение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новых благоустроенных пространствах Подмосковья.

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Министерство благоустройства Московской области
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