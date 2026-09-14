Локальные очистные сооружения начали строить в деревне Сабурово Красногорска
В Красногорске приступили к строительству очистных сооружений в Сабурово
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области]
В Красногорске в рамках реконструкции автодороги в деревне Сабурово стартовало строительство локальных очистных сооружений. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Для их строительства ведется устройство буронабивных свай. Параллельно продолжаются дорожные работы. Строители ведут устройство насыпи и устанавливают бортовой камень. Готовность земляного полотна составляет 50%, двух слоев асфальтобетонного покрытия — 40%. Также на объекте продолжается переустройство инженерных коммуникаций», — рассказал глава ведомства Марат Сибатулин.
Строительная готовность объекта составляет 50%. На площадке трудятся 10 рабочих, задействовано 5 единиц техники. Завершить работы планируется во втором квартале 2027 года.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустил движение по всей Южно-Лыткаринской автодороге.