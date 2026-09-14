Звезда фильма «Пятьдесят оттенков серого» Дакота Джонсон и экс-бойфренд Меган Фокс спровоцировали слухи о романе

36-летняя звезда фильма «Пятьдесят оттенков серого», американская актриса Дакота Джонсон спровоцировала слухи о новом романе. Ее заметили в Нью-Йорке вместе с 36-летним рэпером Machine Gun Kelly (настоящее имя — Колсон Бэйкер).

Вечером 11 сентября Джонсон приехала на черном внедорожнике к дому в районе Трайбека, где расположена квартира ее подруги, певицы Тейлор Свифт. Вскоре после актрисы в этом месте появился MGC, сообщает TMZ.

В момент встречи самой Свифт не было в городе. Дакота была в полностью черном образе, а музыкант — в белой майке и куртке с изображением скелета. Позднее пару также заметили вместе в городе.

Предположительно, Дакота и Колсон познакомились летом на свадьбе Свифт и Трэвиса Келси летом 2026-го года. Ни актриса, ни музыкант не комментировали слухи о романе.

Недавно Джонсон рассталась с 29-летним певцом Role Mode (настоящее имя — Такер Пиллсбери), а до этого почти восемь лет встречалась с британским музыкантом Крисом Мартином.

Бэйкер ранее был состоял в отношениях с актрисой Меган Фокс, от которой у него есть дочь. Теперь поклонники гадают, действительно ли между Джонсон и MGK вспыхнули чувства, или это просто дружеская встреча.

Ранее российский певец Григорий Лепс опроверг слухи о романе с новой девушкой.