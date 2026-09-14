Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что страны НАТО вынашивают планы завладеть северо-западом России, и указывают на это жесткие антироссийские заявления польского руководства. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По мнению парламентария, Польша выступает в авангарде антироссийской риторики Североатлантического альянса, который ведет подготовку к войне с Россией. Соболев обратил внимание на недавние заявления премьера Польши Дональда Туска, предрекшего эскалацию конфликта между Варшавой и Москвой, а также на призыв главы польского МИД Радослава Сикорского провести «агрессивные учения» возле Калининградской области. Сикорский при этом отметил, что в регионе якобы «практически нет войск».

Соболев считает, что в НАТО видят, как российские вооруженные силы связаны в зоне специальной военной операции, и полагают, что смогут легко завладеть северо-западной частью России. Однако депутат подчеркнул, что Москва не допустит такого развития событий. По его словам, Запад активно помогает Украине оружием, деньгами и инструкторами, рассчитывая на ослабление России, но эти планы обречены.

Парламентарий добавил, что Польша давно занимает самую агрессивную позицию в отношении Москвы среди стран НАТО. В Варшаве не скрывают, что готовятся к возможному конфликту, и используют украинский кризис как повод для наращивания военной активности у российских границ.

Ранее стало известно, что посольство РФ сообщило о сносе обелиска советским воинам в Бытоме.