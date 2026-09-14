«Лицо попросту падает»: Лада Дэнс осудила голливудских звезд за экстремальное похудение на уколах

60-летняя певица Лада Дэнс (настоящее имя Лада Волкова) резко раскритиковала голливудских звезд за то, что они используют опасные методы снижения веса.

В интервью «Леди Mail» артистка призналась, что мода на экстремальную худобу вызывает у нее ужас. По словам Лады, многие голливудские селебы используют препарат для диабетиков, чтобы кардинально похудеть, но чрезмерное злоупотребление им портит внешность — «лицо попросту падает».

«Мне мое нравится, я не хочу быть модельно-худой, но изможденной и с ввалившимися глазами», — призналась Дэнс.

Певица уверяет, что никогда не станет прибегать к радикальным процедурам и не собирается превращать себя в «засушенную мумию». Лада спокойно и с легкой самоиронией относится к колебаниям собственного веса. Артистка объяснила, что хочет быть здоровой, счастливой и гармоничной без хирургического вмешательства.

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