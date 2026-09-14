Россияне начали искать спасения от осенней хандры на маркетплейсах

Этой осенью россияне вдвое активнее заказывают на маркетплейсах товары для уюта в доме. Гендиректор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей (МАРМП) Алексей Молодых сообщил URA.RU , что покупки в категории «предметы интерьера» выросли почти на 60%. Причина — сезонность и желание совершать дофаминовые покупки.

По данным анализа продаж на известном «ягодном» маркетплейсе, оборот категории «пледы» за год вырос в шесть раз — до ₽181,1 млн (+505,6%). Декоративные панно прибавили 600%, ароматические свечи — 74,7% до ₽214,5 млн, искусственные растения — 75,2%. Общая категория «предметы интерьера» выросла на 59,8%, до ₽1,4 млрд.

Молодых отметил, что динамика последних лет устойчиво растет. Осенний сезон исторически становится пиком спроса на текстиль для дома: пледы, покрывала, декоративные подушки. С сокращением светового дня люди больше времени проводят дома, отсюда и спрос на комфорт.

Эксперт указал и на более глубокий психологический эффект, который в индустрии называют дофаминовыми покупками. Это небольшие, эмоционально приятные и не слишком затратные приобретения, компенсирующие стресс и создающие ощущение контроля над своим пространством в непростое экономическое время. Свеча за ₽500 или плед за ₽1,5 тысячи — доступный способ обновить обстановку без крупных трат на ремонт или мебель.

В отличие от большого рынка DIY, где, по данным МАРМП, оборот вырос на 42,5% за счет совсем другого чека, сегмент интерьера держится на небольших суммах. Маркетплейсы сами продвигают это направление алгоритмически: рекомендательные системы подхватывают растущий спрос и усиливают его через персональные подборки, создавая эффект снежного кома.

При этом онлайн-продажи продуктов питания в России впервые сократились по отношению к предыдущим трем месяцам на 2,5%, тогда как раньше они непрерывно росли.