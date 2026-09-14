ЦБ начал охоту на блогеров

Центробанк решил взять под контроль финансовых блогеров, чьи советы влияют на инвестиционные решения россиян. Регулятор намерен мониторить соцсети и мессенджеры, чтобы оценить качество информации и решить, нужны ли требования к инфлюенсерам. Об этом сообщает Lenta.ru.

В проекте основных направлений развития финансового рынка на 2027 и 2028–2029 годы ЦБ указал, что будет следить за аналитической инфраструктурой, включая материалы финансовых инфлюенсеров и каналов в мессенджерах. По мнению регулятора, многие граждане без специальных знаний полагаются на такие рекомендации, но их авторы могут не обладать достаточной экспертностью и часто выдают рекламу за личное мнение.

ЦБ планирует обсудить с участниками рынка консультационный доклад и оценить целесообразность введения требований к деятельности финансовых инфлюенсеров и к распространяемой ими информации. Это может означать, что блогерам, рассказывающим об инвестициях, придется соблюдать определенные правила или нести ответственность за свои советы.

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