В Подмосковье с начала года фермерам передали без торгов более 1,8 тыс. га земли сельхозназначения

В Подмосковье за восемь месяцев текущего года крестьянско-фермерским хозяйствам передали без торгов более 1,8 тыс. га земли сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

«Земля для фермеров — это база и главный производственный ресурс, без которого невозможно дальнейшее развитие, расширение и процветание хозяйства. С начала 2026 года поддержку землей от государства получили порядка 50 крестьянско-фермерских хозяйств в 21 округе Московской области», — рассказал глава министерства Алексей Натаров.

В целом аграриям передали 69 земельных участков. Больше всего земли передали фермерам в Кашире, Серебряных Прудах и Шатуре. Эти округа получили 1,3 тыс. га земли для поддержки фермерских хозяйств.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках выставки «День поля» обсудил с аграриями развитие сельскохозяйственной отрасли.