Специалисты «Мособлгаза» завершили подготовку к осенне‑зимнему периоду в Подмосковье

Компания АО «Мособлгаз» полностью подготовила производственные и административные объекты на территории Подмосковья к осенне‑зимнему периоду. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

«В рамках Плана модернизации, капитального и текущего ремонта основных средств на 2026 год специалисты привели в технически исправное состояние более 136 тыс сооружений на газопроводах», — говорится в сообщении ведомства.

К примеру, заменили 158 пунктов редуцирования газа и отремонтировали 62 здания газорегуляторных пунктов. Также установили 326 единиц газовой аппаратуры ПРГ, 394 отключающих устройства, более 2,2 тыс. цокольных вводов МКД. Кроме того, провели диагностику 272 ПРГ и 398 км газопроводов. Помимо этого, установили и заменили свыше 83,5 тыс. реперных и привязочных знаков для навигации.

Особое внимание уделили предотвращению рисков, связанных с эксплуатацией системы при низких температурах. На отсутствие влаги проверили более 15 тыс. сборников конденсата, подготовили 134 аварийных источника электропитания и 680 специальных автомобилей ремонтных служб.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил до 30 сентября завершить подготовку водоснабжения и водоотведения к зиме.