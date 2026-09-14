Официальной датой смерти продюсера Тиграна Кеосаяна считается 26 сентября 2025 года — в этот день медики сообщили об остановке его сердца. Однако Маргарита Симоньян в интервью ИС «Вести» заявила , что муж скончался в декабре 2024 года: он впал в кому после перенесенной пневмонии и тяжелой сердечной патологии.

По словам главреда RT, мозг Кеосаяна умер сразу после клинической смерти — об этом ей сообщил директор Московского многопрофильного клинического центра в Коммунарке Денис Проценко.

Симоньян рассказала, что ей сразу показали МРТ, и врачи объяснили: все движения мужа были рефлекторными, так как частично за них отвечает ствол мозга, а кора головного мозга, которая «делает человека человеком», погибла сразу вся.

«Кора головного мозга отвечает за то, что делает человека человеком. Она погибла сразу вся. Моя задача была эти девять месяцев, зная все это, сделать так, чтобы больше никто не знал», — призналась Маргарита.

Она также рассказала, что урна с прахом Кеосаяна стоит на ее прикроватной тумбочке. Симоньян заверила, что ее после смерти тоже кремируют. Супруги хотели быть похороненными в Сочи под пинией, которую сами и посадили. Симоньян добавила, что после ее смерти две вазы с прахом — ее и Тиграна — будут вместе в саркофаге под пинией.

Ранее Маргарита Симоньян отреагировала на новости об излечении от рака.