Бампер против полтонны мяса и рогов: эксперт объяснил, почему лося на дороге нельзя «проскочить»
Автоэксперт Кадаков предостерег от маневров и гудков при выходе лося на трассу
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Сокова/Сгенерировано нейросетью]
Редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал, как действовать водителям при встрече с лосем на дороге. Разговор с KP.RU эксперт начал с главного — животное весит полтонны и больше.
По словам Кадакова, лось — это штука весом в полтонны или больше, поэтому прямое столкновение с таким крупным животным всегда заканчивается очень плохо. И для самого лося, и для автомобиля, а зачастую и для людей.
«Что нам предписывают правила дорожного движения в случае опасности на дороге? Тормозить до полной остановки. По крайней мере, попытаться это сделать», — резюмировал эксперт в разговоре с «Комсомолкой».
Алгоритм действий при встрече с лосем на дороге:
- Немедленно начать торможение. Задействовать экстренное или максимально возможное торможение вплоть до полной остановки автомобиля, как того требуют ПДД при возникновении опасности.
- Включить аварийную сигнализацию. Это предупредит водителей едущих сзади машин о внезапной остановке и опасности на дороге.
- Оставаться внутри автомобиля. Не выходить из машины и не приближаться к животному — испуганный или раненый лось весом от 500 кг крайне опасен и может напасть.
- Заглушить двигатель и выключить фары (или переключить на габариты). Яркий свет дальнего света и шум мотора могут ослепить, испугать или спровоцировать лося на агрессию.
- Не сигналить и не кричать. Громкие звуки не прогонят дикое животное, а лишь заставят его метаться или побежать в сторону машины.
- Дать лосю уйти. Дождаться, пока животное самостоятельно освободит проезжую часть и уйдет в лес.
- Избегать резких объездов. Не объезжать лося спереди, так как он передвигается стремительно и непредсказуемо. Если объезд неизбежен, аккуратно объезжайте его только сзади, контролируя траекторию движения.
При неизбежном столкновении:
- Наклонитесь к центру салона и прикройте голову руками — при ударе массивное туловище лося сбивает стойки и влетает через лобовое стекло прямо в салон.