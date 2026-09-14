Бампер против полтонны мяса и рогов: эксперт объяснил, почему лося на дороге нельзя «проскочить»

Редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал, как действовать водителям при встрече с лосем на дороге. Разговор с KP.RU эксперт начал с главного — животное весит полтонны и больше.

По словам Кадакова, лось — это штука весом в полтонны или больше, поэтому прямое столкновение с таким крупным животным всегда заканчивается очень плохо. И для самого лося, и для автомобиля, а зачастую и для людей.

«Что нам предписывают правила дорожного движения в случае опасности на дороге? Тормозить до полной остановки. По крайней мере, попытаться это сделать», — резюмировал эксперт в разговоре с «Комсомолкой».

Алгоритм действий при встрече с лосем на дороге:

Немедленно начать торможение. Задействовать экстренное или максимально возможное торможение вплоть до полной остановки автомобиля, как того требуют ПДД при возникновении опасности.

Включить аварийную сигнализацию. Это предупредит водителей едущих сзади машин о внезапной остановке и опасности на дороге.

Оставаться внутри автомобиля. Не выходить из машины и не приближаться к животному — испуганный или раненый лось весом от 500 кг крайне опасен и может напасть.

Заглушить двигатель и выключить фары (или переключить на габариты). Яркий свет дальнего света и шум мотора могут ослепить, испугать или спровоцировать лося на агрессию.

Не сигналить и не кричать. Громкие звуки не прогонят дикое животное, а лишь заставят его метаться или побежать в сторону машины.

Дать лосю уйти. Дождаться, пока животное самостоятельно освободит проезжую часть и уйдет в лес.

Избегать резких объездов. Не объезжать лося спереди, так как он передвигается стремительно и непредсказуемо. Если объезд неизбежен, аккуратно объезжайте его только сзади, контролируя траекторию движения.

При неизбежном столкновении: