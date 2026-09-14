Ваша кухня тихо травит вас: эксперты указали на главных виновников

Эксперты издания Health предупредили, что привычные вещи в доме могут быть рассадниками бактерий и плесени — от кухонной губки до шторки для душа, и некоторые из них нужно менять чаще, чем кажется. Об этом сообщает Health.

Первой в черном списке оказалась кухонная губка. Эта неприметная помощница, которой мы доверяем мытье посуды, на деле превращается в инкубатор для микроорганизмов. Ученые советуют расставаться с ней раз в неделю — иначе все, что вы вымыли, придется мыть заново.

Зубная щетка тоже не так безобидна, как кажется. Загнувшиеся, спутанные или потемневшие щетинки — сигнал, что пора за новой. Экономия здесь обходится дороже визита к стоматологу.

Дальше — фильтры в системах отопления и кондиционирования. Раз в три месяца их нужно менять, иначе пыль, плесень и аллергены разлетаются по комнате вместе с теплым воздухом. Для аллергиков и астматиков это двойной удар.

И наконец, шторка для душа. Тепло, влага и мыльная пленка создают идеальные условия для размножения бактерий. Мыть и дезинфицировать ее стоит регулярно, а раз в три месяца — менять, не дожидаясь, пока на ней проступит характерный налет.

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