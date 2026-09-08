Провал «Песни на бис»: критик жестко раскритиковал Пугачеву за дуэт с Паулсом

Недавний визит Аллы Пугачевой в Ригу, где она встретилась с многолетним другом и соавтором Раймондом Паулсом, обернулся громким скандалом. Артисты решили устроить импровизированный музыкальный вечер и исполнили фрагмент легендарного хита «Песня на бис»: примадонна начала петь, а маэстро сел за рояль, чтобы сыграть отрывок.

Однако вместо ностальгических восторгов опубликованный в Сети ролик вызвал шквал негатива, а самую уничтожающую оценку дуэту вынес музыкальный критик Сергей Соседов. В беседе с Общественной Службой Новостей он не оставил от выступления камня на камне, заявив, что Пугачева давно разучилась петь и каждое ее появление это лишь подтверждает.

Соседов был категоричен: по его мнению, певица не тянет ни одной ноты, голос стал слабым и бесцветным. Он возмутился, зачем на старости лет устраивать такие «музыкальные сценки», которые вызывают только чувство стыда. Раймонду Паулсу, по его словам, еще можно простить — маэстро хотя бы пытается музицировать, и пальцы помнят клавиши, но у Пугачевой, судя по всему, забыто все. «Я ничего, кроме позора, не вижу», — резюмировал критик, добавив, что такие публичные попытки лишь лишний раз доказывают очевидное: голос примадонны уже не тот. Сравнение же получилось особенно хлестким — он назвал его не голосом соловья, а голосом «фальшивого воробья».

В завершение Соседов заметил, что сегодня он практически не следит за судьбой Пугачевой и ее семьи, поскольку не считает ее частью российского шоу-бизнеса. Его посыл был предельно ясен: то, что когда-то было великим, должно уходить достойно, а не превращаться в повод для насмешек. По мнению критика, подобные выступления лишь портят легендарное наследие артистки, и лучше бы такие ролики вообще не появлялись в публичном пространстве.

Ранее он заявил о тяжелом недуге Пугачевой.