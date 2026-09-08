Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru заявил, что затягивание переговорного процесса Киевом играет против самой Украины — условия возможного мира становятся все более жесткими с каждым днем промедления.

По словам парламентария, западные партнеры уже предлагают украинской стороне варианты соглашений, которые значительно ухудшают ранее обсуждавшиеся параметры. Он подчеркнул, что эта тенденция полностью соответствует прогнозам президента России: чем дольше длится конфликт, тем хуже для Украины, и наиболее разумным шагом было бы прекратить его на стадии зарождения, когда предупреждения Москвы о недопустимости вступления в НАТО и милитаризации звучали особенно отчетливо.

Колесник обратил внимание на то, что значительная доля ответственности за нынешнюю ситуацию лежит на западных союзниках Киева, в частности на бывшем премьер-министре Великобритании Борисе Джонсоне, который, по его мнению, убедил Украину продолжать боевые действия, а не искать компромисс. При этом депутат отметил, что речь идет не просто о финансовых и технических потерях, а о человеческих жизнях. По его оценке, американцы уже привезли Киеву варианты мирных соглашений, которые являются более жесткими, чем те, что обсуждались ранее. При этом он подчеркнул, что позиция российского лидера остается неизменной и опирается на фактические реалии на линии фронта, а сами США, по имеющейся информации, признают тактические успехи российских Вооруженных Сил.

В этой связи Колесник предупредил, что Киев рискует окончательно потерять шанс на выгодные условия урегулирования, если продолжит упускать время. Каждый новый виток боевых действий, по его словам, лишь сужает пространство для маневра украинской дипломатии и делает будущие договоренности все более тяжелыми для украинской стороны. Депутат призвал не игнорировать этот вектор и сделать выводы из текущего положения дел, пока ситуация не стала необратимо критической для самого Киева.

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