Российские военные, по мнению военного эксперта Василия Дандыкина, могут освободить ключевые города Донбасса — Славянск и Краматорск — уже до конца текущего года. В беседе с NEWS.ru он отметил, что помимо Славянско-Краматорской агломерации, серьезная активизация ожидается и на Запорожском направлении, где сейчас бои идут у Орехова и Малой Токмачки.

При этом эксперт подчеркивает, что наступательные действия на этих участках взаимосвязаны: успех под Краматорском позволит перегруппировать силы и нанести удар по другим важнейшим точкам обороны противника.

Особое внимание аналитик уделяет ситуации в Красном Лимане, где зачистка затянулась из-за постоянной переброски резервов Вооруженных сил Украины. Однако, по его словам, это лишь вопрос времени, и главная цель сейчас — Дружковка, Славянск и Краматорск. Дандыкин убежден, что все предпосылки для их взятия до конца года существуют. Более того, он проводит историческую аналогию с периодом Великой Отечественной войны: когда советские войска взяли Крым и Севастополь, часть освободившихся соединений была переброшена на другие направления, в частности в Прибалтику. Точно так же, по его мнению, освобождение Донбасса высвободит значительные силы российской армии для дальнейших действий.

Эксперт особо акцентирует, что территория ДНР остается главным стратегическим приоритетом для украинского руководства. Утрата Славянска и Краматорска станет не только серьезным военным поражением, но и мощным психологическим ударом по Киеву. Поэтому, резюмирует Дандыкин, на этом направлении следует ожидать наиболее ожесточенных боев в ближайшие месяцы, но при этом наступательный потенциал российской армии, по его прогнозам, позволит реализовать поставленные задачи в обозначенные сроки.

Ранее сообщалось, что взятие Воздвижевки ВС РФ создало плацдарм для наступления вглубь обороны ВСУ.