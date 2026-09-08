Что скрывают производители снотворного? Врач пояснил, почему мелатонин не подходит для ежедневного приема

Мелатонин, который многие россияне привыкли считать безобидным снотворным из аптеки, на самом деле может быть опасен для здоровья, если принимать его бесконтрольно и постоянно. В интервью радио Sputnik врач-терапевт Денис Прокофьев предупредил: риск развития сердечной недостаточности на фоне его регулярного употребления — не миф, а реальность.

По его мнению, главная проблема в том, что мелатонин — это гормональный препарат, предназначенный для коротких курсов, а не для ежедневного использования. Когда организм получает его извне на постоянной основе, он перестает вырабатывать собственный гормон, что ведет к целому букету нарушений: дневной сонливости, головным болям, сбоям в работе нервной системы и, как следствие, к нарушению регуляции сосудистого тонуса.

Особенно осторожными, по словам врача, следует быть гипертоникам и диабетикам. У людей с повышенным давлением такой дисбаланс может спровоцировать инфаркт или инсульт, а у пациентов с диабетом — повлиять на уровень глюкозы. Прокофьев пояснил, что изначально мелатонин разрабатывался исключительно как адаптоген для борьбы с последствиями смены часовых поясов — например, после дальних авиаперелетов. Для лечения хронической бессонницы он категорически не подходит, и попытки справиться с проблемой сна с помощью постоянного приема этого препарата — опасный путь.

Терапевт настоятельно рекомендует всем, кто страдает от длительных нарушений сна, не заниматься самолечением, а обратиться к профильному специалисту — врачу-сомнологу. Только специалист сможет подобрать правильную терапию, которая не навредит сердцу, сосудам и эндокринной системе. Мелатонин, подчеркнул доктор, должен оставаться средством ситуационного применения, а не ежедневной привычкой, иначе его польза легко обернется серьезными проблемами со здоровьем.

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