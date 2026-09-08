ПВО отразила массированную атаку БПЛА на Севастополь

Средства ПВО, авиация и мобильные огневые группы в ходе отражения массированной атаки беспилотников сбили более семи БПЛА. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, пишет ТАСС .

По предварительным данным, пострадавших среди людей нет. При этом спасательные службы получили информацию о повреждениях в четырех частных домах в Гагаринском и Балаклавском районах. В частности, зафиксированы разбитые окна.

Фрагменты беспилотников упали на нескольких участках города. В ряде районов Севастополя, а также в Ласпи после падения обломков произошли небольшие возгорания травы и лесной подстилки.

Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ ударили по гражданским объектам в Саратове.