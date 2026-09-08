ПВО отразила массированную атаку БПЛА на Севастополь
Губернатор Развожаев: в Севастополе при атаке БПЛА никто не пострадал
Средства ПВО, авиация и мобильные огневые группы в ходе отражения массированной атаки беспилотников сбили более семи БПЛА. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, пишет ТАСС.
По предварительным данным, пострадавших среди людей нет. При этом спасательные службы получили информацию о повреждениях в четырех частных домах в Гагаринском и Балаклавском районах. В частности, зафиксированы разбитые окна.
Фрагменты беспилотников упали на нескольких участках города. В ряде районов Севастополя, а также в Ласпи после падения обломков произошли небольшие возгорания травы и лесной подстилки.
Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ ударили по гражданским объектам в Саратове.