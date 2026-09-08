В России предложили ввести новый диагноз «сверхожирение» с ИМТ выше 50

Российские эндокринологи выступили с инициативой выделить в отдельную диагностическую категорию состояние, при котором индекс массы тела пациента превышает 50 кг/м² — так называемое «сверхожирение». Как пояснила в эфире Общественной Службы Новостей врач-диетолог, нутрициолог и терапевт Александра Разаренова, это не просто формальность, а признание того факта, что такие пациенты требуют принципиально иного подхода, чем люди с ожирением первой или даже второй степени.

По ее мнению, у них уже сформирован целый букет тяжелых хронических заболеваний: сахарный диабет второго типа, артериальная гипертония, поражения сердца и сосудов, а также синдром обструктивного апноэ сна — все это создает опасный фон, на котором любое вмешательство становится рискованным.

Ключевая проблема, по словам эксперта, заключается в том, что быстрое снижение веса для таких людей не просто трудно, а потенциально смертельно опасно. Сопутствующие болезни вводят жесткие ограничения как на диетические стратегии, так и на физические нагрузки. Даже такой радикальный метод, как бариатрическая хирургия, которая часто считается «золотым стандартом» лечения ожирения, здесь сталкивается с непреодолимыми препятствиями: пациенты с ИМТ выше 50 имеют крайне высокие анестезиологические риски, и операция может обернуться катастрофой для сердечно-сосудистой системы. Разаренова подчеркивает, что это замкнутый круг: человек не может похудеть традиционными методами из-за болезней, но и операции ему противопоказаны по тем же причинам.

Выход, по мнению врача, в индивидуальном, сверхосторожном и длительном сопровождении. Такие пациенты нуждаются в гораздо более пристальном внимании, тщательном мониторинге всех показателей и крайне медленном снижении массы тела, чтобы не спровоцировать срыв адаптационных механизмов. Предложение ввести отдельный диагноз — это не просто признание тяжести состояния, но и сигнал системе здравоохранения о необходимости разработки специальных протоколов ведения этой категории больных. Ведь сверхожирение — это уже не косметический дефект и даже не обычное нарушение метаболизма, а мультисистемная патология, требующая скоординированной работы кардиологов, эндокринологов, диетологов и анестезиологов одновременно.

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