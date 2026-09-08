Недавние переговоры в Москве с участием спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера не принесли американской стороне желаемых результатов — Вашингтону не удалось продавить свою позицию, а российская линия осталась твердой и неизменной. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал военный аналитик Алексей Леонков.

Он подчеркнул, что Москва транслирует последовательную позицию через Министерство иностранных дел, и глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров уже четко обозначил: «Дух Анкориджа», возможно, и был, но все реальные достижения сегодня фиксируются исключительно на поле боя, а не за столом переговоров. Это, по сути, означает, что дипломатические маневры не меняют стратегических установок России.

Эксперт обратил внимание на то, что в Европе по-прежнему не могут смириться с очевидным фактом: сопротивление бесполезно, и цели специальной военной операции в любом случае будут достигнуты. По его словам, растущая агрессивность внутри Евросоюза — это не признак силы, а скорее опасный симптом, который в перспективе может обернуться негативными последствиями для самого объединения. Европейские политики, по мнению Леонкова, продолжают жить в иллюзиях, полагая, что могут повлиять на ход событий, но реальность на линии фронта говорит об обратном.

При этом Леонков отметил, что Штаты, несмотря на очередную переговорную неудачу, не станут действовать по принципу «хлопнуть дверью» и в ближайшее время объявлять войну. Их стратегия, скорее, будет заключаться в продолжении попыток давления другими методами, но с учетом того, что прямой конфликт с Россией остается слишком рискованным сценарием. Так что нынешний визит можно расценивать как очередную пробу сил, которая показала: российские «красные линии» остаются на месте, и переступить их, даже с помощью самых приближенных к Трампу эмиссаров, не получилось.

Ранее Путин опроверг агрессивные планы против Европы в разговоре с Трампом.