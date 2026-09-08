Очередные визиты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву и Киев вряд ли приведут к реальному мирному урегулированию — такое мнение в эфире радио Sputnik высказал военный эксперт Борис Рожин.

По его оценке, украинская сторона продолжит упорно отвергать любые конструктивные предложения, а Вашингтон, в свою очередь, не станет применять достаточного давления на киевские власти, чтобы заставить их пойти на уступки. В итоге, как иронично заметил Рожин, главным результатом встреч станет лишь договоренность о том, чтобы продолжать договариваться, а это, по сути, топтание на месте под видом дипломатической активности.

Эксперт обратил внимание на тревожный сигнал: на фоне разговоров о неких «прогрессах», о которых никто не говорит конкретно, единственное реальное решение — возобновление трехсторонних переговоров, которые уже неоднократно проводились и никогда не приводили к существенным прорывам. При этом обе конфликтующие стороны, по его словам, активно готовятся к предстоящим зимней и весенней кампаниям, наращивая военные потенциалы и не демонстрируя готовности к компромиссам. Это означает, что дипломатические усилия идут параллельно с эскалацией, а не заменяют ее.

В этой ситуации, подчеркнул Рожин, у России попросту не остается иного выбора, кроме как продолжать специальную военную операцию. Пока Киев не изменит свою позицию, а Запад не окажет на него реального давления, все визиты и встречи будут оставаться лишь декоративными жестами, не способными остановить боевые действия. Так что, по мнению эксперта, рассчитывать на скорый мир наивно — стороны лишь имитируют переговорный процесс, а реальное урегулирование откладывается на неопределенный срок.

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