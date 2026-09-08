Сверхожирение в России: педиатр рассказал, как лечить и сколько это стоит

Российская система здравоохранения стоит перед лицом эпидемии ожирения: по данным директора НМИЦ эндокринологии Натальи Мокрышевой, каждый третий гражданин страны уже страдает этой патологией, и еще у трети диагностирован избыточный вес. В ответ на вызов эндокринологи предложили закрепить новый диагноз — «сверхожирение», что подчеркивает серьезность проблемы.

Однако, как отметил в эфире Общественной Службы Новостей врач-педиатр, иммуногенетик Игорь Кашаба, самая большая ошибка — пытаться решать эту проблему исключительно хирургическим путем. По его словам, российский Минздрав сейчас копирует американскую модель, где дорогостоящие бариатрические операции становятся основным инструментом, но такой подход экономически убийственен: умножив количество пациентов на стоимость вмешательства, мы получаем астрономические суммы, которые лягут непосильным бременем на бюджет.

Кашаба подчеркивает, что корень проблемы уходит глубоко в детство. Ожирение часто формируется на фоне синдромов дисплазии соединительной ткани, когда организм с самого начала закладывает неправильную программу метаболизма. Поэтому лечить надо не взрослых, уже доведенных до крайности пациентов, а заниматься профилактикой на ранних этапах. И здесь экономика работает с фантастической отдачей: по расчетам врача, эффект от профилактических мер составляет 1 к 100. То есть вложения в 150–200 млрд рублей в организацию системы превентивной медицины и детского мониторинга в перспективе принесут экономический эффект до 20 трлн рублей — за счет снижения числа тяжелых больных, уменьшения инвалидизации и сокращения затрат на дорогостоящее лечение осложнений, таких как диабет, гипертония и сердечно-сосудистые катастрофы.

Иными словами, внедрение нового диагноза «сверхожирение» — это не просто медицинская формальность, а сигнал системе: пора переходить от дорогих и травматичных операций к системной профилактике. Кашаба убежден, что вложение в здоровье детей, обучение правильному питанию, раннюю диагностику метаболических нарушений и поддержку семей — это не социальная нагрузка, а лучшая инвестиция в будущее страны. В противном случае Россия рискует утонуть в расходах на лечение последствий, которые можно было предотвратить, потратив в сотню раз меньше средств.

Ранее сообщалось, что в России предложили ввести новый диагноз «сверхожирение» с ИМТ выше 50.