Туристический налог вырос до 3%: эксперт рассказал, почему путешественникам легче не станет

Туристический налог, который изначально вводился как эксперимент только в нескольких популярных регионах — Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях, — со временем превратился в настоящую финансовую вакханалию по всей стране. Как отметил в эфире радио Sputnik вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян, как только право взимать этот сбор дали всем субъектам Федерации, в процесс включились даже те регионы, куда туристы практически не ездят — например, Волгоградская, Тамбовская и Пензенская области.

По его словам, естественно, это лишь усугубило их туристическую привлекательность, отпугнув и без того немногочисленных гостей. Эксперт напоминает, что его организация с самого начала выступала против тотального введения налога, предвидя негативные последствия.

Особое возмущение эксперта вызывают условия его ежегодного увеличения. Регионам разрешили удваивать ставку каждый год, и то, что начиналось со 100 рублей, уже превратилось в 200–300 рублей, а с этого года налог должен составлять уже 3% от стоимости проживания. При этом Мкртчян подчеркивает, что есть и здравомыслящие руководители: глава Крыма Сергей Аксенов категорически отказался от введения сбора, чтобы не отпугивать отдыхающих, и к нему присоединились прифронтовые Курская, Белгородская и Брянская области. Однако таких регионов можно пересчитать по пальцам, тогда как более 70 субъектов налог все-таки приняли.

Но главная претензия эксперта — полная непрозрачность использования собранных средств. Турист платит 300 рублей в день, за десять дней набегает три тысячи рублей, но на вопрос, куда именно ушли эти деньги — на новую скамейку в парке, ремонт дорог или в карманы чиновников, — ответа нет. Мкртчян уверен, что этот сбор не выгоден никому, кроме местных муниципалитетов, которые собирают мизерные суммы без должного контроля. По его мнению, такая политика продолжит отпугивать туристов от внутреннего туризма, который и так переживает не лучшие времена, вместо того чтобы создавать реальные стимулы для поездок по России.

Ранее в РСТ предложили изменить механизм взимания туристического налога.