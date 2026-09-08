Редкоземельные металлы влияют на переговоры: политолог пояснил, почему США активизировались на украинском треке

В последний месяц администрация США неожиданно активизировала усилия по украинскому урегулированию, и эти шаги имеют далеко не одну цель. Сначала в Москву прилетел директор ЦРУ Джон Рэтклифф, затем — спецпредставители президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые после столицы отправились в Киев.

Заведующий кафедрой сравнительной политологии МГУ, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Артур Демчук в беседе с Общественной Службой Новостей подчеркивает: эта активность совпадает с приближением промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября, и это не случайность. Для Трампа крайне важно символически выполнить предвыборное обещание 2024 года о завершении конфликта «за один день» — за два года обещание так и не реализовано, и оппоненты могут использовать это против него.

Однако, по мнению политолога, дело не только в репутации. Украинский конфликт для США не является приоритетом номер один — куда важнее внутренние цены, безопасность, миграция и война с Ираном. Но Трамп и его команда, особенно те, кто связан с разведкой, видят ухудшение положения ВСУ, потерю территорий и проблемы с мобилизацией. Они понимают: чем дольше тянется конфликт, тем больше Украина теряет, а вместе с ней — редкоземельные металлы, которыми заинтересован Вашингтон. Кроме того, антироссийские санкции наносят ущерб американскому бизнесу, и корпорации уже негласно сигнализируют президенту: пора восстанавливать отношения с Россией, чтобы занять ниши, освобожденные европейцами. В случае успеха Трамп сможет заявить о своей миротворческой миссии и вновь побороться за Нобелевскую премию мира — это уже третья, но не последняя цель.

При этом риск поражения республиканцев на промежуточных выборах вполне реален — история показывает, что партия президента часто теряет большинство хотя бы в одной палате. Демчук напоминает, что импичмент Трампу не грозит даже при переходе Конгресса к демократам — нужен огромный перевес, которого не будет. Но президенту станет сложнее проводить законопроекты, утверждать кандидатуры и согласовывать бюджет. Впрочем, бросать украинский трек Трамп не собирается, хотя активность Вашингтона может снизиться: он переключится на внутренние проблемы, чтобы не проиграть уже президентские выборы 2028 года. Украина продолжит получать помощь, но уже не на условиях Байдена — Трамп будет настаивать, чтобы Европа платила, а деньги возвращались в американскую экономику через закупки вооружений.

Ранее сообщалось, что США нацелились на сокровища Африки: Трамп отправляет добывающие компании в Конго и Руанду.