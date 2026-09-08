ИИ в творчестве: эксперт рассказала, почему маркировка песен от ИИ пока не обязательна в России

В 2026 году в российском сегменте соцсетей разгорелась жаркая дискуссия: пользователи с удивлением обнаружили, что значительная часть хитов из музыкальных чартов создана с помощью нейросетей. Возмущение вызвали сразу два аспекта: во-первых, может ли машинная генерация считаться искусством, а во-вторых, справедливо ли, что авторы таких треков получают реальные деньги за минимум усилий. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

На волне этого обсуждения «Яндекс Музыка» заявила о планах ввести обязательную маркировку ИИ-контента, хотя окончательного решения пока нет. При этом российское законодательство не обязывает раскрывать использование нейросетей, но за рубежом, например, стриминги уже помечают такие композиции и их авторов как «ИИ-персоны».

По мнению председателя общественной организации «Общественная потребительская инициатива» Олега Павлова, паника вокруг ИИ в творчестве во многом надумана. Он проводит историческую параллель: внедрение нейросетей сейчас не принципиально отличается от того, как в XX веке синтезаторы и компьютерные программы вытесняли аналоговые инструменты. Потребителю, по сути, нет дела до того, каким инструментом создан трек — цифровым, аналоговым или нейросетевым — он оценивает лишь итоговый продукт и голосует кошельком. Правовые же коллизии, по его словам, возникают только тогда, когда слушателя сознательно обманывают, выдавая сгенерированный контент за полностью человеческое творчество, а не тогда, когда нейросеть выступает просто как еще один инструмент.

Павлов отмечает, что рынок сам расставит приоритеты: если возникнет запрос на отдельное обозначение ИИ-работ, платформы начнут это делать добровольно, без жестких запретов. Сейчас регулирование этой сферы находится в зачаточном состоянии, правоприменительной практики практически нет, и вводить жесткие нормы преждевременно. Однако если автор или платформа намеренно скрывают использование нейросети, это попадает под действие базовых законов о защите прав потребителей, которые требуют предоставления достоверной информации о товаре. В таком случае пострадавшая сторона может обратиться в суд. В целом же правозащитник уверен, что скоро споры о «бездушных алгоритмах» сойдут на нет, а ИИ прочно войдет в инструментарий творцов как еще одно средство производства, а не угроза искусству.

Ранее продюсер Пригожин заявил, что искусственный интеллект уже конкурирует с артистами, но не заменяет их.