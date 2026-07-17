Проведение финала чемпионата мира оказалось под угрозой

Финал чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Испании могут перенести из-за лесных пожаров, сообщает портал Ole.us. Решающий матч турнира должен пройти в Нью-Йорке на стадионе «МетЛайф» 19 июля.

В публикации портала подчеркивается, что вероятность переноса невелика, но полностью ее исключать нельзя. Так, уже был перенесен матч американской МЛС между «Чикаго Файр» и «Ванкувер Уайткэпс», который должен был состояться 17 июля. Область задымления от лесных пожаров, бушующих в Канаде, продолжает расширяться, и у ФИФА есть протоколы для переноса игр, если уровень загрязнения воздуха будет превышать допустимые параметры и представит опасность для здоровья участников матча и более 80 тыс. болельщиков.

На данный момент никаких официальных заявлений на этот счет от ФИФА не поступало. До начала матча остается более двух суток, и есть надежда, что дым рассеется.

Ранее сообщалось, что перерыв в финальном матче может занять более стандартных 15 минут из-за выступлений американских поп-звезд. Вероятность такого сценария вызвала единодушное возмущение болельщиков, которые считают, что ФИФА убивает футбол ради коммерческой выгоды.