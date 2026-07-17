«Денег не ждите». Юрист Машаров объяснил, почему повышение МРОТ не касается пенсионеров

Член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров в беседе с ТАСС разъяснил взаимосвязь между минимальным размером оплаты труда и пенсионными выплатами.

Специалист подчеркнул, что увеличение МРОТ не влечет за собой перерасчет уже установленных пенсий - их индексация производится строго по утвержденному графику.

Эксперт также напомнил, что МРОТ представляет собой нижнюю границу оплаты труда, ниже которой работодатель не имеет права устанавливать зарплату сотруднику при полной занятости, включая работающих пенсионеров. При этом законодательно закреплено требование, чтобы МРОТ был не менее величины прожиточного минимума.

Влияние изменения МРОТ на пенсионное обеспечение, по словам Машарова, носит опосредованный характер и касается исключительно будущих выплат. Механизм здесь прямой: с ростом заработной платы увеличиваются страховые взносы, перечисляемые работодателем в Социальный фонд. Именно эти отчисления формируют пенсионные баллы гражданина.

«Соответственно, если зарплата растет, то растет и будущая пенсия», - пояснил собеседник агентства.

Ранее преподаватель РАНХиГС Голубева сообщила о том, что работающим пенсионерам проиндексируют пенсии.