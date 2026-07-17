Следователи США связали вспышку «взрывной» диареи с крупным производителем салатов

Американские следователи установили возможный источник вспышки паразитарного заболевания, вызывающего сильную диарею, — им оказался один из мировых лидеров по производству салатов. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает газета The Washington Post .

Ранее издание писало, что федеральные и региональные санитарные службы проверяют причастность сети ресторанов Taco Bell к одной из крупнейших в стране вспышек циклоспороза. По словам источника, высокий процент заболевших употребляли пищу в Taco Bell, и среди блюд, которые они заказывали, часто фигурировал салат-латук. Следствие установило, что поставщиком салата была компания Taylor Farms, которая позиционирует себя как ведущий мировой производитель салатов и здоровой свежей пищи и имеет производственные мощности в США, Канаде, Мексике и Западной Европе.

Циклоспороз обычно не угрожает жизни и лечится антибиотиками. Вспышки чаще случаются весной и летом. Возбудитель передается через загрязненные свежие овощи и фрукты, которые были промыты или обработаны водой, содержащей паразита. Нынешняя вспышка сконцентрирована в штате Мичиган, где на четверг зафиксировано более 4,3 тысячи случаев заболевания и не менее 100 госпитализированных.

Ранее диетолог Русакова сообщила, что замороженный зефир способен вызвать отравление.