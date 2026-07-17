«Сырный штурм»: поставки российского сыра в США обновили 30-летний максимум

Соединенные Штаты с января по май текущего года США ввезли из России сырной продукции на общую сумму $133,8 тыс. Об этом со ссылкой на статистику американского ведомства сообщают РИА Новости .

За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял $96,3 тыс. Таким образом, объем импорта за год увеличился в 1,4 раза.

Согласно расчетам агентства, приведенный показатель за первые пять месяцев 2026 года стал рекордным за всю историю ведения статистики с 1992 года.

Основными поставщиками сыра в США за этот период стали Италия ($210,8 млн), Франция ($121 млн) и Испания ($47,8 млн). На долю России приходится менее 1% от общего объема американского импорта этой продукции.

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