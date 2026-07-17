«За репост — вылетишь». В России ввели 23 новых повода для выдворения мигрантов

Комитет Госдумы по государственному строительству одобрил законопроект, позволяющий существенно расширить перечень административных правонарушений, за которые иностранным гражданам грозит выдворение из страны. Об этом сообщает РИА Новости .

Согласно документу, число статей КоАП, предполагающих такую меру наказания, предлагается увеличить с 22 до 45. Первоначально в перечень планировалось включить 43 состава правонарушений, однако ко второму чтению депутаты дополнили список еще двумя пунктами.

Среди новых оснований для обязательного выдворения могут оказаться дискриминация по расовым, религиозным или иным признакам, невыполнение законных требований военнослужащих при охране границы, а также ряд других нарушений. В расширенный список вошли мелкое хулиганство, употребление наркотиков в общественных местах, нарушения правил проведения публичных мероприятий, распространение экстремистских материалов, участие в деятельности нежелательных организаций, а также несоблюдение режима контртеррористической операции, чрезвычайного или военного положения.

Ранее сообщалось о том, что мигрантов обяжут покупать телефон при въезде в РФ.