«Заплатил — и лечись». С 1 августа самозанятые начнут получать больничные

С 1 августа 2026 года самозанятые впервые смогут претендовать на выплаты при временной нетрудоспособности, напомнила финансовый эксперт, генеральный директор ООО «Финтеллект» Татьяна Волкова. Ее слова приводит «Газета.Ru» .

Выплаты получат плательщики налога на профессиональный доход, которые добровольно подключились к новой программе соцстрахования в начале года и регулярно вносили взносы. Для участия необходимо использовать приложение «Мой налог». Предусмотрены два варианта страховой суммы: 35 тыс. и 50 тыс. рублей. Размер ежемесячного взноса составляет 1344 и 1920 рублей соответственно.

Волкова пояснила, что программа окажется полезной для самозанятых без финансовых резервов, если даже несколько недель без дохода могут негативно повлиять на их бюджет. При этом она отметила: это страховой, а не накопительный инструмент, и при отсутствии страхового случая уплаченные средства не возвращаются.

Участие в программе следует рассматривать с учетом личной финансовой ситуации. Тем, у кого есть сбережения или дополнительные источники дохода, страхование может быть менее актуальным, подчеркнула собеседница издания.

Интерес самозанятых к добровольному соцстрахованию пока умеренный. По данным Соцфонда, в первом квартале поступления на добровольное пенсионное страхование составили 574 млн рублей, на страхование нетрудоспособности — 34 млн рублей.

Волкова связывает это с необходимостью самостоятельно принимать финансовые решения. В отличие от наемных сотрудников, самозанятым заранее нужно продумывать, за счет каких источников они будут жить в случае потери дохода.

Первые выплаты с 1 августа станут важным этапом новой программы. Однако получение пособия не отменяет необходимости разрабатывать собственную систему финзащиты. Больничные могут служить дополнительной мерой, но прочной основой остаются личные сбережения и планирование, резюмировала Волкова.

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