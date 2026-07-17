«Заплатил — и лечись». С 1 августа самозанятые начнут получать больничные
Волкова: самозанятые получат выплаты по нетрудоспособности с 1 августа
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
С 1 августа 2026 года самозанятые впервые смогут претендовать на выплаты при временной нетрудоспособности, напомнила финансовый эксперт, генеральный директор ООО «Финтеллект» Татьяна Волкова. Ее слова приводит «Газета.Ru».
Выплаты получат плательщики налога на профессиональный доход, которые добровольно подключились к новой программе соцстрахования в начале года и регулярно вносили взносы. Для участия необходимо использовать приложение «Мой налог». Предусмотрены два варианта страховой суммы: 35 тыс. и 50 тыс. рублей. Размер ежемесячного взноса составляет 1344 и 1920 рублей соответственно.
Волкова пояснила, что программа окажется полезной для самозанятых без финансовых резервов, если даже несколько недель без дохода могут негативно повлиять на их бюджет. При этом она отметила: это страховой, а не накопительный инструмент, и при отсутствии страхового случая уплаченные средства не возвращаются.
Участие в программе следует рассматривать с учетом личной финансовой ситуации. Тем, у кого есть сбережения или дополнительные источники дохода, страхование может быть менее актуальным, подчеркнула собеседница издания.
Интерес самозанятых к добровольному соцстрахованию пока умеренный. По данным Соцфонда, в первом квартале поступления на добровольное пенсионное страхование составили 574 млн рублей, на страхование нетрудоспособности — 34 млн рублей.
Волкова связывает это с необходимостью самостоятельно принимать финансовые решения. В отличие от наемных сотрудников, самозанятым заранее нужно продумывать, за счет каких источников они будут жить в случае потери дохода.
Первые выплаты с 1 августа станут важным этапом новой программы. Однако получение пособия не отменяет необходимости разрабатывать собственную систему финзащиты. Больничные могут служить дополнительной мерой, но прочной основой остаются личные сбережения и планирование, резюмировала Волкова.
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