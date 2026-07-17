«Ясли у дома»: В Госдуме предложили новый формат детских садов
Буцкая предложила создать ясельные группы в свободных помещениях жилых домов
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Малышенко]
Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая направила письма министру просвещения Сергею Кравцову и главе Минстроя Иреку Файзуллину с инициативой по созданию малых ясельных групп, сообщает ТАСС.
В обращении парламентарий предлагает использовать для этих целей встроенно-пристроенные и другие свободные помещения в жилых домах. По ее мнению, данный формат позволит оперативно запустить группы с минимальными вложениями: достаточно провести косметический ремонт, закупить базовое оборудование и нанять персонал.
«При этом сроки реализации составляют месяцы, а не годы, что делает данный подход наиболее эффективным для оперативного снижения дефицита мест», – говорится в письме.
Буцкая также отметила, что в будущем такие помещения можно будет перепрофилировать под кружки, секции или технологические площадки для школьников. Это, по ее словам, обеспечит рациональное использование городской инфраструктуры. Кроме того, близость ясельных групп к дому упростит адаптацию детей и повысит доступность услуг для семей, а также создаст новые рабочие места, в том числе для женщин с детьми.
Ранее сообщалось о том, что работы по благоустройству стартовали в детском саду при школе № 16 Серпухова.