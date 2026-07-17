«От розетки до автомата». Министерство просвещения разделило ОБЖ на два предмета

Министерство просвещения РФ выступило с инициативой о реорганизации учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины». Согласно проекту приказа ведомства, с 1 сентября 2026 года модульная система преподавания будет заменена двумя самостоятельными обязательными курсами: «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка» . В пресс-службе министерства пояснили, что соответствующий документ уже разработан.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что обучение по обновленной структуре будет сфокусировано на приобретении практических навыков. Это позволит школьникам эффективнее защищать себя в повседневной жизни, в городской среде и в цифровом пространстве, а также сформирует осознанное отношение к вопросам национальной безопасности . Министр отметил, что каждый из двух курсов рассчитан на 34 учебных часа, что гарантирует непрерывность изучения дисциплины в основном и среднем звене.

Программа курса «Безопасность жизнедеятельности» включит правила обращения с бытовыми приборами, действия при пожарах и авариях, а также порядок вызова экстренных служб. Отдельные модули посвятят дорожной безопасности, поведению при посещении массовых мероприятий и во время природных катаклизмов, а также защите от угроз в цифровой среде.

В свою очередь, курс «Начальная военная подготовка» направлен на формирование готовности к военной службе. Школьники изучат принципы национальной безопасности, закрепленные в Конституции РФ, систему гражданской обороны и правила использования средств защиты. Учебная программа также предусматривает освоение общевоинских уставов и строевых приемов. Особое внимание будет уделено вопросам противодействия экстремизму и терроризму, а также практическим занятиям по оказанию первой помощи.

В ведомстве уточнили, что в образовательном процессе планируется активно использовать практико-ориентированные интерактивные формы, тренажерные системы и виртуальные модели . Предполагается, что приказ вступит в силу с 1 сентября 2026 года для учеников, переведенных в 8-й класс, и тех, кто будет принят в 10-й класс в 2026/27 учебном году.

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