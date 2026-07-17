«Лето на паузу: антициклон подарит сухое тепло, но ночью в Москве похолодает до +8°С

По данным Гидрометцентра, в ближайшие дни на столичный регион окажет влияние антициклон, который продержится в течение трех суток.

С 17 по 19 июля синоптики прогнозируют преимущественно малооблачную погоду. Осадков в этот период не ожидается. Благодаря этому жители Москвы смогут провести несколько дней без дождей, которые шли в регионе ранее.

Днем будет тепло, однако предстоящая ночь окажется прохладной. В большинстве районов столицы температура опустится до плюс 8–10 градусов. В центре города воздух прогреется сильнее — там термометры могут показать до плюс 13 градусов. Такая разница объясняется плотной застройкой и нагретыми за день поверхностями, которые дольше сохраняют тепло. На окраинах Москвы и в области ночные показатели обычно бывают ниже.

Ранее сообщалось о том, что в Москве дожди будут идти как минимум до середины августа.