Олимпийский чемпион Барабанов перешел из «Ак Барса» в «Автомобилист»

По данным «СЭ», олимпийский чемпион 2018 года стал самым высокооплачиваемым игроком КХЛ. Он единственный в лиге, кто будет зарабатывать 100 млн руб. в год — такова его базовая зарплата. Кроме того, ему гарантировано еще 24 млн руб. в качестве коммерческого контракта. Барабанов может заработать еще 50 млн руб., если попадет в тройку лучших бомбардиров чемпионата.

32-летний хоккеист начинал свою карьеру в СКА, затем пробовал свои силы в НХЛ, выступая за «Торонто Мейпл Лифс» и «Сан-Хасе Шаркс». В лучшем заокеанском сезоне за «Акул» он набрал 47 (15+32) очков в 68 матчах.

После возвращения в Россию Барабанов два года отыграл за «Ак Барс». В минувшем сезоне он набрал 51 (21+30) очко в 64 играх регулярного чемпионата и 16 (6+10) баллов в матчах плей-офф.

Ранее стало известно, что нападающий Тревор Зеграс будет самым высокооплачиваемым игроком клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз».