Тухель обвинил игроков сборной Англии в том, что они слишком глубоко сели в оборону

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель объяснил причину пассивной игры его команды во втором тайме матча полуфинала чемпионата мира с Аргентиной (1:2). Англичане открыли счет в начале второго тайма, после чего всей командой прижались к своей штрафной.

Немецкий специалист уверяет, что не просил команду играть таким низким блоком. Напротив, во время аквапаузы он призывал их действовать активнее. Однако Аргентина продолжала нагнетать давление и в концовке матча забила два мяча.

«Думаю, владение мячом играет ключевую роль. Возможно, это не заложено в нашей футбольной ДНК так, как в испанской или в аргентино-бразильской, — брать мяч под контроль и управлять игрой через владение», — цитирует Тухеля Sky Sports.

Томас Тухель заявил, что не собирается подавать в отставку после поражения от Аргентины. Тренер нацелен подготовить сборную Англии к домашнему Евро. Его контракт рассчитан до конца июля 2028 года.

В матче за третье место на чемпионате мира сборная Англии сыграет с Францией.